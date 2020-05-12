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Одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах є Ілля Павлюк – джерела

Вівторок, 12 травня 2020, 07:10
Одним із керівників кампанії слуг на місцевих виборах є Ілля Павлюк – джерела

Старих представників Зе!Команди, які працювали у регіонах на минулих виборах координує Ілля Павлюк. Його ж одночасно називають керівником всією виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах.

Джерело: стаття УП "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського

Дослівно: "Другий центр – це старі представники Зе!Команди, які працювали в регіонах на попередніх виборах. За їх координацію відповідає Ілля Павлюк, якого джерела називають тіньовим керівником всієї цьогорічної виборчої кампанії. 

Павлюк є непублічним членом команди Зеленського, він допомагав лідеру студії "Квартал 95" ще під час президентських виборів". 

Деталі: Джерело УП стверджує, що президент Володимир Зеленський запропонував навіть посаду Павлюку, але той відмовився. 

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", – розповідав раніше УП один із близьких соратників Зеленського. 

Незважаючи на те, що Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан. 

Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Окрім Павлюка, місцевими виборами займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко та перший помічник президента Сергій Шефір.

Українська правда

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Теми: Слуга народувибориЗеленський
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