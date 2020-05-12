Одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах є Ілля Павлюк – джерела

Старих представників Зе!Команди, які працювали у регіонах на минулих виборах координує Ілля Павлюк. Його ж одночасно називають керівником всією виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах.

Джерело: стаття УП "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського"

Дослівно: "Другий центр – це старі представники Зе!Команди, які працювали в регіонах на попередніх виборах. За їх координацію відповідає Ілля Павлюк, якого джерела називають тіньовим керівником всієї цьогорічної виборчої кампанії.

Павлюк є непублічним членом команди Зеленського, він допомагав лідеру студії "Квартал 95" ще під час президентських виборів".

Деталі: Джерело УП стверджує, що президент Володимир Зеленський запропонував навіть посаду Павлюку, але той відмовився.

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", – розповідав раніше УП один із близьких соратників Зеленського.

Незважаючи на те, що Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Окрім Павлюка, місцевими виборами займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко та перший помічник президента Сергій Шефір.