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Одним из руководителей кампании "слуг" на местных выборах стал Илья Павлюк – источники

Вторник, 12 мая 2020, 07:10

Старых представителей Зе!Команды, которые работали в регионах на прошлых выборах координирует Илья Павлюк. Его же одновременно называют руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах.

Источник: статья УП "Четыре штабы "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам у Зеленского"

Дословно: "Второй центр – это старые представители Зе! Команды, которые работали в регионах на предыдущих выборах. За их координацию отвечает Илья Павлюк, которого источники называют теневым руководителем всей нынешней избирательной кампании.

Павлюк является непубличным членом команды Зеленского, он помогал лидеру студии "Квартал 95" еще во время президентских выборов".

Детали: Источник УП утверждает, что президент Владимир Зеленский даже предложил должность Павлюку, но тот отказался.

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", – рассказывал ранее УП один из близких соратников Зеленского.

Несмотря на то, что Павлюк не имеет никакой официальной должности и не политик, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

Кроме Павлюка, местными выборами занимаются первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, руководитель партии Александр Корниенко и первый помощник президента Сергей Шефир.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыЗеленский


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