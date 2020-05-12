Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одним из руководителей кампании "слуг" на местных выборах стал Илья Павлюк – источники

Вторник, 12 мая 2020, 07:10
Одним из руководителей кампании слуг на местных выборах стал Илья Павлюк – источники

Старых представителей Зе!Команды, которые работали в регионах на прошлых выборах координирует Илья Павлюк. Его же одновременно называют руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах.

Источник: статья УП "Четыре штабы "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам у Зеленского"

Дословно: "Второй центр – это старые представители Зе! Команды, которые работали в регионах на предыдущих выборах. За их координацию отвечает Илья Павлюк, которого источники называют теневым руководителем всей нынешней избирательной кампании.

Павлюк является непубличным членом команды Зеленского, он помогал лидеру студии "Квартал 95" еще во время президентских выборов".

Детали: Источник УП утверждает, что президент Владимир Зеленский даже предложил должность Павлюку, но тот отказался.

"Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее", – рассказывал ранее УП один из близких соратников Зеленского.

Несмотря на то, что Павлюк не имеет никакой официальной должности и не политик, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

Кроме Павлюка, местными выборами занимаются первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, руководитель партии Александр Корниенко и первый помощник президента Сергей Шефир.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народавиборыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: