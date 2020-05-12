Окупанти на Донбасі вели вогонь біля Павлополя та Авдіївки – ООС

11 травня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Найбільше обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Павлополя та Авдіївки найманці вели обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також бойовики вели вогонь по околиця Красногорівки, Старогнатівки, Кримського, та Південного. "Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними розвідки, українські військові знищили одного російського окупанта та ще двох поранили. Від початку поточної доби окупанки знову вели обстріли.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – стверджують військові.