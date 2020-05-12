Оккупанты на Донбассе вели огонь возле Павлополя и Авдеевки – ООС

11 мая вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Больше всего обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Павлополя и Авдеевки наемники вели обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики вели огонь по окраинам Красногоровки, Старогнатовки, Крымского и Пивденного.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, украинские военные уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили. С начала текущих суток враг снова вел обстрелы.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – утверждают военные.