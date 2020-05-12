"Слуга народу" досі не має єдиної стратегії на місцеві вибори

Співрозмовники УП стверджують, що наразі в Офісі президента та партії "Слуга народу" точаться дискусії щодо стратегії на майбутніх місцевих виборах.

Джерело: стаття УП "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського"

Дослівно: "З другої половини квітня в Офісі президента загострилися дискусії щодо підготовки до місцевих виборів восени.

Ці дискусії точаться навколо формування штабів та їхнього підходу до виборів. Судячи з розмов з нашими джерелами у "Слузі народу", у партії до цього часу немає чіткої єдиної стратегії".

Деталі: Зазначається, що президент та його оточення хочуть скористатись минулою кампанією у стилі "зробимо їх разом".

"Місцеву кампанію не можна будувати так само, як парламентську. Це окремий вид виборів, де людям начхати на бренди. У мене враження, що в ОПУ це не до кінця розуміють", – пояснює УП один із колишніх членів Зе!Команди.

"На місцевих виборах люди голосують за тих, кого вони бачать поруч, за тих, яких можна "помацати руками". Ця кампанія не робиться по телевізору чи в інтернеті – ніжками треба працювати", – додає співрозмовник.

Наразі перед "слугами" постало дві великі проблеми – хаос у регіональній політиці ОПУ та відсутність кадрового резерву.

Місцевими виборами у Зе!Команді займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко, перший помічник президента Сергій Шефір та Ілля Павлюк, колишній помічник депутата-комуніста Ігоря Калєтніка.