Усі розділи
Укр / Рус

"Слуга народу" досі не має єдиної стратегії на місцеві вибори

Вівторок, 12 травня 2020, 07:49

Співрозмовники УП стверджують, що наразі в Офісі президента та партії "Слуга народу" точаться дискусії щодо стратегії на майбутніх місцевих виборах. 

Джерело: стаття УП "Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського

Дослівно: "З другої половини квітня в Офісі президента загострилися дискусії щодо підготовки до місцевих виборів восени. 

Ці дискусії точаться навколо формування штабів та їхнього підходу до виборів. Судячи з розмов з нашими джерелами у "Слузі народу", у партії до цього часу немає чіткої єдиної стратегії".

Деталі: Зазначається, що президент та його оточення хочуть скористатись минулою кампанією у стилі "зробимо їх разом". 

"Місцеву кампанію не можна будувати так само, як парламентську. Це окремий вид виборів, де людям начхати на бренди. У мене враження, що в ОПУ це не до кінця розуміють", – пояснює УП один із колишніх членів Зе!Команди.

"На місцевих виборах люди голосують за тих, кого вони бачать поруч, за тих, яких можна "помацати руками". Ця кампанія не робиться по телевізору чи в інтернеті – ніжками треба працювати", – додає співрозмовник. 

Наразі перед "слугами" постало дві великі проблеми – хаос у регіональній політиці ОПУ та відсутність кадрового резерву. 

Місцевими виборами у Зе!Команді займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко, перший помічник президента Сергій Шефір та Ілля Павлюк, колишній помічник депутата-комуніста Ігоря Калєтніка.

Українська правда
Теми: Слуга народумісцева владавибориОфіс президента


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Слуга народу" досі не має єдиної стратегії на місцеві вибори

Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі

Путін вигадав, як віддячити українським силовикам-колаборантам у Криму

Італія хоче легалізувати сотні тисяч трудових мігрантів

Супрун – Степанову: Обіцяних лікарям грошей ви не знайдете, але є інший план

РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але послаблює карантин

Усі головні новини...
Слуга народу
Одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах є Ілля Павлюк – джерела
Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського 
Головреда "Слідства.Інфо" викликали на допит через запит до "слуги народу"
Останні новини
08:17
Епідемія у Франції: кількість померлих за добу зросла до більше 200
08:00
Головні новини понеділка і ночі: послаблення карантину, мільйони Тимошенко
07:49
"Слуга народу" досі не має єдиної стратегії на місцеві вибори
07:17
Окупанти на Донбасі вели вогонь біля Павлополя та Авдіївки – ООС
07:10
Одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах є Ілля Павлюк – джерела
06:30
В Ухані на коронавірус протестують всіх жителів – ЗМІ
05:25
Більше 1,5 млн людей вилікувались від коронавірусу
04:22
На Житомирщині за день підтвердили 2 випадки зараження коронавірусом
03:19
Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу
02:27
У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники
Усі новини...