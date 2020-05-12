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"Слуга народа" до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы

Вторник, 12 мая 2020, 07:49

Собеседники УП утверждают, что сейчас в Офисе президента и партии "Слуга народа" идут дискуссии о стратегии на предстоящих местных выборах.

Источник: статья УП "Четыре штабы "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам у Зеленского"

Дословно: "Со второй половины апреля в Офисе президента обострились дискуссии по подготовке к местным выборам осенью.

Эти дискуссии идут вокруг формирования штабов и их подхода к выборам. Судя по разговорам с нашими источниками в "Слуге народа", в партии до сих пор нет четкой единой стратегии".

Детали: Отмечается, что президент и его окружение хотят воспользоваться прошлой кампанией в стиле "сделаем их вместе".

"Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в ОПУ это не до конца понимают", – объясняет УП один из бывших членов Зе!Команды.

"На местных выборах люди голосуют за тех, кого они видят рядом, тех, которых можно "пощупать руками". Эта кампания не делается по телевизору или в интернете – ножками надо работать", – добавляет собеседник.

Сейчас перед "слугами" появились две большие проблемы – хаос в региональной политике ОПУ и отсутствие кадрового резерва.

Местными выборами в Зе!Команде занимаются первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, руководитель партии Александр Корниенко, первый помощник президента Сергей Шефир и Илья Павлюк, бывший помощник депутата-коммуниста Игоря Калетника.

Украинская правда
Темы: Слуга народаместная властьвиборыОфис президента


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