Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы

Вторник, 12 мая 2020, 07:49
Слуга народа до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы

Собеседники УП утверждают, что сейчас в Офисе президента и партии "Слуга народа" идут дискуссии о стратегии на предстоящих местных выборах.

Источник: статья УП "Четыре штабы "Слуги народа": как организована подготовка к местным выборам у Зеленского"

Дословно: "Со второй половины апреля в Офисе президента обострились дискуссии по подготовке к местным выборам осенью.

Эти дискуссии идут вокруг формирования штабов и их подхода к выборам. Судя по разговорам с нашими источниками в "Слуге народа", в партии до сих пор нет четкой единой стратегии".

Детали: Отмечается, что президент и его окружение хотят воспользоваться прошлой кампанией в стиле "сделаем их вместе".

"Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в ОПУ это не до конца понимают", – объясняет УП один из бывших членов Зе!Команды.

"На местных выборах люди голосуют за тех, кого они видят рядом, тех, которых можно "пощупать руками". Эта кампания не делается по телевизору или в интернете – ножками надо работать", – добавляет собеседник.

Сейчас перед "слугами" появились две большие проблемы – хаос в региональной политике ОПУ и отсутствие кадрового резерва.

Местными выборами в Зе!Команде занимаются первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, руководитель партии Александр Корниенко, первый помощник президента Сергей Шефир и Илья Павлюк, бывший помощник депутата-коммуниста Игоря Калетника.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаместная властьвиборыОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: