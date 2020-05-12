Київ знімає частину карантинних обмежень, але маски і не більше двох – у силі

Із 12 травня Київ починає перший етап послаблень протиепідемічних обмежень, встановлених у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19

Джерело: розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №39, офіційний портал Києва

Деталі: З 12 травня у Києві відкриють:

- непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі;

- салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення у об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці). Однак закрито для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо;

- літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів із дотриманням умов безпеки;

- парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується). При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено;

- невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м;

- адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;

- автокінотеатри.

Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. У цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї просто неба та історико-культурні заповідники, проте після прийняття рішення органом управління та з дотриманням протиепідемічних обмежень.

Дозвіл на відкриття діє за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних вимог щодо якості продуктів харчування та особливих порядків проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів.

Решта протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

Так, у громадських місцях необхідно дотримуватися правил безпеки та бути в масках.

Усе ще заборонено пересування групою більше двох осіб, перебування у громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків, перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції.

Громадський транспорт на першому етапі продовжує працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Метро у столиці відкриється за рішенням уряду.

Цьому передувало: