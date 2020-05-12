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У ЗСУ за добу 5 нових випадків коронавірусу

Вівторок, 12 травня 2020, 09:56

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували ще 5 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на 12 травня в ЗСУ 45 хворих на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На 7:00 12 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 55 осіб та є 2 летальних випадки".

Деталі: Наразі на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 274 особи. У 39 з них ізоляція закінчується у найближчих 3 доби.

У лікарнях перебувають 2 особи (у ізоляторі медичного пункту військової частини Чернівецького гарнізону та у інфекційній лікарні м. Кропивницький).
3 особи (Чернівецький гарнізон – 1 військовослужбовець та Рівненська область – 2 працівника ЗСУ) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

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Передісторія:

  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

 

Українська правда
Теми: коронавірусЗбройні сили


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