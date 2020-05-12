В ВСУ за сутки 5 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали еще 5 новых случаев заболевания COVID-19, всего на 12 мая в ВСУ 45 больных коронавирусом.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "На 7:00 12 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и есть 2 летальных случая".

Детали: Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 274 человека. У 39 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

В больницах находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона и в инфекционной больнице г. Кропивницкий).

3 человека (Черновицкий гарнизон – 1 военнослужащий и Ровенская область – 2 работника ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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