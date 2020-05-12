В ВСУ за сутки 5 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали еще 5 новых случаев заболевания COVID-19, всего на 12 мая в ВСУ 45 больных коронавирусом.
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
Дословно: "На 7:00 12 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и есть 2 летальных случая".
Детали: Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 274 человека. У 39 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
В больницах находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона и в инфекционной больнице г. Кропивницкий).
3 человека (Черновицкий гарнизон – 1 военнослужащий и Ровенская область – 2 работника ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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Предыстория:
- За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.
- За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.