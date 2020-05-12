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Ще двом учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму оголосили підозри

Вівторок, 12 травня 2020, 13:28

Прокуратура повідомила про підозри ще двом учасникам незаконного збройного формування "Рубіж", які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі у 2014 році.

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "Повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої".

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що ці громадяни України у складі НЗФ "Рубіж" 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу ВМС України у Севастополі.

На даний час підозрюваних оголосили в розшук і встановлюють їхнє місцеперебування.

Що було раніше: 24 квітня прокуратура АР Крим заявила, що двом учасникам НЗФ "Рубіж", які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі оголосили про підозру.

Українська правда
Теми: Кримокупаціяпрокуратура


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