Еще двум участникам захвата штаба ВМС Украины во время оккупации Крыма объявили подозрения

Прокуратура сообщила о подозрениях еще двум участникам незаконного вооруженного формирования "Рубеж", которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе в 2014 году.

Источник: прокуратура АР Крым

Дословно: "Сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой".

Детали: Досудебным расследованием установлено, что эти граждане Украины в составе НЗФ "Рубеж" 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба ВМС Украины в Севастополе.

В настоящее время подозреваемых объявили в розыск и устанавливают их местонахождение.

Что было раньше: 24 апреля прокуратура АР Крым заявила, что двум участникам НВФ "Рубеж", которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе сообщили о подозрении.