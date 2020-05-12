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Авіакомпанії вводять українців в оману, анонсуючи польоти після 22 травня – МІУ

Вівторок, 12 травня 2020, 14:42

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.

Джерело: прессекретарка Міністерства інфраструктури Оксана Герасимова у коментарі hromadske

Деталі: Напередодні стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair та Lufthansa на рейси у червні.

Однак цей факт не означає Україна може відновити авіасполучення з іншими країнами, адже усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України, пояснили у Мінінфраструктури.

Пряма мова: "Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа.

Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня — такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації".

Чому це важливо: У Євросоюзі до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн. У Мінінфраструктури України закликають орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду. 

Що передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що повноцінне міжнародне авіасполучення протягом цього літа не відновиться. За його словами, влітку спробують обережно розпочати повернення внутрішніх авіарейсів.

Теми: карантинавіа


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