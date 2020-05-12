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Авиакомпании вводят украинцев в заблуждение, анонсируя полеты после 22 мая – МИУ

Вторник, 12 мая 2020, 14:42
Авиакомпании вводят украинцев в заблуждение, анонсируя полеты после 22 мая – МИУ

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Источник: пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Оксана Герасимова в комментарии hromadske

Детали: Накануне стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.

Однако этот факт не означает Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, ведь все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины, пояснили в Мининфраструктуры.

Прямая речь: "Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для возобновления всех видов сообщений, не только авиа.

Относительно действий авиакомпании по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации".

Почему это важно: В Евросоюзе до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран. В Мининфраструктуры Украины призывают ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится. По его словам, летом попытаются осторожно начать возвращение внутренних авиарейсов.

Темы: карантинавиа
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