Зеленський ввів у Нацраду з ТБ головну речницю "Кварталу 95"

Президент Володимир Зеленський призначив членом Національної ради з телебачення і радіомовлення очільницю пресслужби студії "Квартал 95" Тетяну Руденко.

Джерело: його указ №171, текст якого опублікований на сайті президента

Дослівно: "Постановляю: Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Деталі: Документ датований 12-м травня.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Руденко працює в "Кварталі" з кінця 2009 року.

Нагадаємо: 15 квітня Зеленський призначив членом Нацради Олену Ніцко, яка донедавна очолювала департамент маркетингу мережі кінотеатрів "Сінема Сіті". У Нацраді залишилося ще одне вакантне місце за квотою президента.

Раніше, 4 березня, президент звільнив членів Нацради Уляну Фещук, Сергія Костинського, Валентина Коваля і Юрія Зіневича за результатами розгляду звіту Нацради за 2019 рік, а 5 березня заново призначив до Нацради двох членів з попереднього складу – Валентина Коваля і Юрія Зіневича.