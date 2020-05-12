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Зеленский ввел в Нацсовет по ТВ главу пресс-службы "Квартала 95"

Вторник, 12 мая 2020, 16:59
Татьяна Руденко

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по телевидению и радиовещанию руководительницу пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко.

Источник: его указ №171, текст которого опубликован на сайте президента

Дословно: "Постановляю: Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Детали: Документ датирован 12-м мая.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Руденко работает в "Квартале" с конца 2009 года.

Напомним: 15 апреля Зеленский назначил членом Нацсовета Елену Ницко, которая до недавнего времени возглавляла департамент маркетинга сети кинотеатров "Синема Сити". В Нацсовете осталось еще одно вакантное место по квоте президента.

Ранее, 4 марта, президент уволил членов Нацсовета Ульяну Фещук, Сергея Костинского, Валентина Коваля и Юрия Зиневича по результатам рассмотрения отчета Нацсовета за 2019 год, а 5 марта заново назначил в Нацсовет двух членов из предыдущего состава - Валентина Коваля и Юрия Зиневича.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНацсоветтелевидениеКвартал


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