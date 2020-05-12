День на Донбасі: окупанти порушили "Мінськ" і поранили українського бійця

Протягом 12 травня збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Джерело: пресцентр операції ОС у Facebook

Деталі: Також бойовики задіяли гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Вогонь вівся по позиціях української армії неподалік Кримського та Опитного.

У пресцентрі уточнили, що під час ворожих обстрілів у районі Кримського один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Його було доставлено до лікарняного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Дослівно: "Підрозділи операції Об’єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали російським загарбникам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються".