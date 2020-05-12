День на Донбассе: оккупанты нарушили "Минск" и ранили украинского бойца

В течение 12 мая вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Источник: пресс-центр операции ОС в Facebook

Детали: Также боевики задействовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Огонь велся по позициям украинской армии неподалеку от Крымского и Опытного.

В пресс-центре уточнили, что во время вражеских обстрелов в районе Крымского один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Он был доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Дословно: "Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор. Потери противника уточняются".