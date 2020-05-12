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У Криклія повідомили, що за 10 днів відновлюватимуть роботу транспорту, а потім "передумали"

Вівторок, 12 травня 2020, 18:35
У Криклія повідомили, що за 10 днів відновлюватимуть роботу транспорту, а потім передумали

Міністерство інфраструктури України докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками 12 травня, якого цитує пресцентр відомства

Пряма мова: "Працюємо зараз над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов’язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, враховуючи обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць".

Деталі: Криклій повідомив, що зі свого боку Міністерство інфраструктури вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень. Наразі спільно з Міністерством охорони здоров’я обговорюється і опрацьовується це питання.

Міністр сподівається на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту.

UPD: Після виходу новини з редакцією УП зв'язався співрозмовник із міністерства інфраструкутри і повідомив, що під роботою транспорту Криклій "мав на увазі електрички, щоб люди могли їздити на роботу". А про повноцінне відновлення роботи транспорту мова поки не йде.

Також повідомлення на сайті Мінінфраструктури зазнало змін: з тексту щезло вказування строку в 10 днів.

Нагадаємо: 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.

З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.

Українська правда

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Теми: карантинтранспорт
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