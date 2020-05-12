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Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр

Вторник, 12 мая 2020, 18:35

Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мер.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками 12 мая, которого цитирует пресс-центр ведомства

Прямая речь: "Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест".

Детали: Криклий сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок. Сейчас совместно с Министерством здравоохранения обсуждается и прорабатывается этот вопрос.

Министр надеется на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта.

Напомним: 24 апреля Кабмин обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от развития эпидемической ситуации. Запуск транспорта должен начаться не ранее 3 этапа. Условие - в течение 10 дней подряд количество в лиц вдвое или более превышает количество новых случаев.

С 11 мая начался первый этап смягчения карантина.

Украинская правда
Темы: карантинтранспорт


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