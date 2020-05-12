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На Луганщині пояснили, чому в області найменше хворих на COVID

Вівторок, 12 травня 2020, 19:32

У Луганській області наразі найменша кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні — 42. Також це єдиний український регіон, де від COVID-19 не померла жодна людина. В області вважають, що це пов'язано з кількістю та структурою населення, а також своєчасними карантинними заходами.

Джерело: заява заступника директора Луганського лабораторного центру МОЗ Володимира Жданова на брифінгу у Сєвєродонецьку, слова якого передає hromadske

Пряма мова: "Ми й не очікували велику кількість хворих. Значну роль зіграло те, що командувач ООС ухвалив рішення про закриття області. Також ряд заходів прийняла ОДА — зокрема зупинила міжміське сполучення, закрила ринки з 18 березня. Усе це дозволило нам не допустити масового скупчення людей".

Деталі: Також серед факторів, які сприяли відносно невеликій захворюваності, він виділив: маленьку щільність населення та невелику кількість людей, які повернулись в область після початку карантину з інших країн.

Крім того, у Луганській області не зафіксували жодного випадку захворюваності серед медиків. Також не було жодного випадку, коли людина, яка повернулась з-за кордону, відмовлялась від тестування.

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Передісторія:

  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Теми: Луганська областькоронавірусепідемія


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