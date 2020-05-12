Все разделы
Укр / Рус

На Луганщине объяснили, почему в области так мало больных COVID

Вторник, 12 мая 2020, 19:32

В Луганской области пока наименьшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине - 42. Также это единственный украинский регион, где от COVID-19 не умер ни один человек. В области считают, что это связано с размером и структурой населения, а также своевременными карантинными мероприятиями.

Источник: заявление заместителя директора Луганского лабораторного центра Минздрава Владимира Жданова на брифинге в Северодонецке, слова которого передает hromadske

Прямая речь: "Мы и не ожидали большого количества больных. Значительную роль сыграло то, что командующий ООС принял решение о закрытии области. Также ряд мероприятий приняла ОГА - в частности остановила междугороднее сообщение, закрыла рынки с 18 марта. Все это позволило нам не допустить массового скопления людей".

Детали: Также среди факторов, которые способствовали относительно небольшой заболеваемости, он выделил: маленькую плотность населения и небольшое количество людей, которые вернулись в область после начала карантина из других стран.

Кроме того, в Луганской области не зафиксировали ни одного случая заболеваемости среди медиков. Также не было ни одного случая, когда человек, вернувшийся из-за границы, отказывалась от тестирования.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19. 
  • За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

Темы: Луганская областькоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

дополнено Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы

Авиакомпании вводят украинцев в заблуждение, анонсируя полеты после 22 мая – МИУ

Все главные новости...
Луганская область
На военном полигоне Львовщины нашли мертвого курсанта
Только 1/7 людей, которые прибыли на Луганщину из России, пошли на обсервацию
На Луганщине 70% жителей готовы к прямым переговорам с ОРДЛО, в Донецкой области – 50%
Последние новости
19:44
В Киеве возобновят работу еще 29 агропродовольственных рынков
19:35
В МВД говорят, что слитые в сеть персональные данные - компиляция из разных баз
19:32
На Луганщине объяснили, почему в области так мало больных COVID
19:19
"Дия" представила цифровую автогражданку
19:14
Из-за задержки выплат медикам уволили заместителя главы Одесской ОГА
19:01
В Британии резко увеличилось число умерших от коронавируса – 627 смертей за сутки
18:49
Украинский стартап разработал чатбот, который сам ищет доступные для аренды офисы
18:35
Работаем, чтобы через 10 дней транспорт возобновил работу – министр
18:29
ЕИБ предоставит Харькову 10 млн евро кредита на обновление троллейбусного парка
18:26
День на Донбассе: оккупанты нарушили "Минск" и ранили украинского бойца
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!