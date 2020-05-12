На Луганщине объяснили, почему в области так мало больных COVID

В Луганской области пока наименьшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине - 42. Также это единственный украинский регион, где от COVID-19 не умер ни один человек. В области считают, что это связано с размером и структурой населения, а также своевременными карантинными мероприятиями.

Источник: заявление заместителя директора Луганского лабораторного центра Минздрава Владимира Жданова на брифинге в Северодонецке, слова которого передает hromadske

Прямая речь: "Мы и не ожидали большого количества больных. Значительную роль сыграло то, что командующий ООС принял решение о закрытии области. Также ряд мероприятий приняла ОГА - в частности остановила междугороднее сообщение, закрыла рынки с 18 марта. Все это позволило нам не допустить массового скопления людей".

Детали: Также среди факторов, которые способствовали относительно небольшой заболеваемости, он выделил: маленькую плотность населения и небольшое количество людей, которые вернулись в область после начала карантина из других стран.

Кроме того, в Луганской области не зафиксировали ни одного случая заболеваемости среди медиков. Также не было ни одного случая, когда человек, вернувшийся из-за границы, отказывалась от тестирования.

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