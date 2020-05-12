На Луганщине объяснили, почему в области так мало больных COVID
В Луганской области пока наименьшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине - 42. Также это единственный украинский регион, где от COVID-19 не умер ни один человек. В области считают, что это связано с размером и структурой населения, а также своевременными карантинными мероприятиями.
Источник: заявление заместителя директора Луганского лабораторного центра Минздрава Владимира Жданова на брифинге в Северодонецке, слова которого передает hromadske
Прямая речь: "Мы и не ожидали большого количества больных. Значительную роль сыграло то, что командующий ООС принял решение о закрытии области. Также ряд мероприятий приняла ОГА - в частности остановила междугороднее сообщение, закрыла рынки с 18 марта. Все это позволило нам не допустить массового скопления людей".
Детали: Также среди факторов, которые способствовали относительно небольшой заболеваемости, он выделил: маленькую плотность населения и небольшое количество людей, которые вернулись в область после начала карантина из других стран.
Кроме того, в Луганской области не зафиксировали ни одного случая заболеваемости среди медиков. Также не было ни одного случая, когда человек, вернувшийся из-за границы, отказывалась от тестирования.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.
- За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.