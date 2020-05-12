Львів вирішить до п'ятниці, чи послаблювати карантин ще більше

Мер Львова Андрій Садовий каже, що рішення стосовно подальшого послаблення карантину в місті ухвалюватимуться до п’ятниці, 15 травня, з урахуванням поточної ситуації з інфікуванням COVID-19.

Джерело: заява міського голови у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Вчора (11 травня – ред.) ми розпочали трохи ослаблення, дали можливість людям бути в парках, скверах, дозволили роботу літніх майданчиків. Гадаю, настрій львів'ян значно покращиться…

Гадаю, до п'ятниці фіналізуватимемо своє рішення... дуємо на холодне... треба вміти тримати баланс".

Деталі: Він наголосив, що великі магазини в місті ще закриті, а рішення щодо подальших кроків ослаблення карантину ухвалюватиметься з урахуванням поточної епідеміологічної ситуації.

Говорячи про роботу кафе та ресторанів, Садовій уточнив, що поки що дозволена робота літніх майданчиків та терас, майже 10% закладів уже відкрилися.

Міський голова Львова наголосив, що при виявленні порушень у роботі кафе та ресторанів вони просто закриватимуться.

Нагадаємо: 12 травня близько 100 підприємців Львова, переважно фізичні особи-підприємці, які орендують приміщення на ринках під крамниці одягу і взуття, протестували біля міської ради. Люди вимагали від влади дозволити їм працювати.