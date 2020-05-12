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Львов решит до пятницы, ослаблять ли карантин еще больше

Вторник, 12 мая 2020, 20:53

эр Львова Андрей Садовый говорит, что решение относительно дальнейшего ослабления карантина в городе будут приниматься до пятницы, 15 мая, с учетом текущей ситуации с инфицированием COVID-19.

Источник: заявление городского головы во вторник в эфире телеканала "Украина 24", которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вчера (11 мая - ред.) мы начали немного ослабление, дали возможность людям быть в парках, скверах, позволили работу летних площадок. Думаю, настроение львовян значительно улучшится...

Думаю, к пятнице будем финализировать свое решение... дуем на холодное... надо уметь держать баланс".

Детали: Он отметил, что крупные магазины в городе еще закрыты, а решение о дальнейших шагах ослабления карантина будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Говоря о работе кафе и ресторанов, Садовой уточнил, что пока разрешена работа летних площадок и террас, почти 10% учреждений уже открылись.

Городской председатель Львова отметил, что при выявлении нарушений в работе кафе и ресторанов они будут просто закрываться.

Напомним: 12 мая около 100 предпринимателей Львова, преимущественно физические лица-предприниматели, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды и обуви, протестовали у городского совета. Люди требовали от властей разрешить им работать.

Темы: ЛьвовкарантинСадовый


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