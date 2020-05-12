Бізнесмени пікетували мерію Львова: вимагали дозволу відкрити магазини

Близько 100 підприємців Львова, переважно фізичні особи-підприємці, які орендують приміщення на ринках під крамниці одягу, взуття, протестували 12 травня біля міської ради.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що люди вимагали від влади дозволити їм працювати. На плакатах, які підприємці тримали в руках, було написано: "Своїм все – іншим карантин", "Дайте нам працювати", "Нагодуйте моїх дітей і я залишуся вдома".

Учасники протесту заявили про "подвійні стандарти" щодо послаблення карантину у Львові на тлі дозволу міської комісії з протидії коронавірусу працювати літнім майданчикам, перукарням, салонам краси, майстерням і будмагазинам.

Підприємці наголосили, що готові дотримуватись карантинних правил, і передали своє звернення міському голові Львова Андрію Садовому з вимогою скликати засідання штабу і ухвалити рішення щодо відновлення роботи малого бізнесу.

Фото: радіо свобода

Спершу учасники заходу стояли біля Ратуші, потім пройшлись ходою вулицями міста і на короткий час перешкоджали руху транспорту.

Заступник мера Львова Андрій Москаленко пояснив підприємцям, що наразі міський штаб не може ухвалити рішення, оскільки у місті та області зростає захворюваність на COVID-19.

Пряма мова: "Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, то за рекомендацією імунологів та інфекціоністів такого рішення сьогодні не приймалось. Ми будемо продовжувати слідкувати за динамікою збільшення кількості захворілих, і якщо вона буде послаблюватись, якщо буде схвальна позиція медиків, то ми зможемо ухвалити рішення, визначене на рівні держави. Ми керуємося вимогами уряду та адаптуємо до тих реалій, які є безпосередньо у нашому місті".

Фото: радіо свобода

Нагадаємо: 12 травня львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила відкриття у місті перукарень, салонів краси та стоматологічних кабінетів. Щодо відновлення роботи магазинів, які займаються торгівлею одягом, білизною та взуттям, рішення не було.

Однак представники малого бізнесу заявили, що не бояться протоколів і дехто завтра відкриє крамниці.

Це вдруге підприємці вийшли на протест під стіни Ратуші у час карантину. 1 травня вони теж вимагали від міської комісії дозволити їм відновити роботу.

Протягом тижня у Львові та області зростає кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу підтверджено 27 нових випадків. Загалом у Львівській області у 825 людей виявлено COVID-19, померли 22 людини.

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