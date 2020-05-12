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Понад 1700 заражених COVID-19 військових нарахували в Росії

Вівторок, 12 травня 2020, 21:54

Число інфікованих COVID-19 військовослужбовців Збройних сил РФ збільшилася до 1 709.

Джерело: ТАСС з посиланням на звіт Міноборони Росії

Дослівно: "Станом на 12 травня в органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових частинах встановлено 1 709 військовослужбовців з позитивними результатами тестування".

Деталі: З них у важкому стані - двоє людей, в стані середньої тяжкості - 11 осіб, решта - без симптомів захворювання. З березня по 12 травня видужав 431 військовослужбовець.

За добу 12 травня серед російських військових захворіли на коронавірус 20 осіб.

Нагадаємо: 11 травня росЗМІ повідомляли, що на військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 в ході репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

Теми: Росіякоронавірусепідемія


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