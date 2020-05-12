Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 1700 зараженных COVID-19 военных насчитали в России

Вторник, 12 мая 2020, 21:54
Более 1700 зараженных COVID-19 военных насчитали в России

Число инфицированных COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ увеличилось до 1 709.

Источник: ТАСС со ссылкой на отчет Минобороны России

Дословно: "По состоянию на 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 709 военнослужащих с положительными результатами тестирования".

Детали: Из них в тяжелом состоянии - два человека, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания. С марта по 12 мая выздоровел 431 военнослужащий.

За сутки 12 мая среди российских военных заболели коронавирусом 20 человек.

Напомним: 11 мая росСМИ сообщали, что на военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели Covid-19 в ходе репетиций парада к 9 мая, который в конце концов отменили из-за эпидемии.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Росcия
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад
Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам - Белый дом
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: