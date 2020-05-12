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Более 1700 зараженных COVID-19 военных насчитали в России

Вторник, 12 мая 2020, 21:54

Число инфицированных COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ увеличилось до 1 709.

Источник: ТАСС со ссылкой на отчет Минобороны России

Дословно: "По состоянию на 12 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 709 военнослужащих с положительными результатами тестирования".

Детали: Из них в тяжелом состоянии - два человека, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания. С марта по 12 мая выздоровел 431 военнослужащий.

За сутки 12 мая среди российских военных заболели коронавирусом 20 человек.

Напомним: 11 мая росСМИ сообщали, что на военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели Covid-19 в ходе репетиций парада к 9 мая, который в конце концов отменили из-за эпидемии.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия


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