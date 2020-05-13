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Коронавірус не відступає з Буковини: за день 48 нових випадків

Середа, 13 травня 2020, 00:16
Коронавірус не відступає з Буковини: за день 48 нових випадків

У Чернівецькій області 12 травня підтвердили 48 нових інфікувань коронавірусом. Всього ж на Буковині зареєстрували 2444 заражень.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб".

Деталі: За словами Осадчука, область залишається лідером за числом летальних випадків від захворювання. 

Що передувало: За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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