Усі розділи
Укр / Рус

Коронавірус не відступає з Буковини: за день 48 нових випадків

Середа, 13 травня 2020, 00:16

У Чернівецькій області 12 травня підтвердили 48 нових інфікувань коронавірусом. Всього ж на Буковині зареєстрували 2444 заражень.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб".

Деталі: За словами Осадчука, область залишається лідером за числом летальних випадків від захворювання. 

Що передувало: За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини

оновлено У Криклія повідомили, що за 10 днів відновлюватимуть роботу транспорту, а потім "передумали"

Лікар виписав із лікарні 15 хворих на COVID-19 у Кривому Розі – міськрада

Напади на медиків у Києві: побили водія "швидкої", пограбували співробітниць медцентру

"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину

доповнено Прессекретар Путіна заразився коронавірусом: приніс з роботи

Усі головні новини...
Чернівецька область
Критична ситуація: жорсткий карантин на Буковині триватиме й надалі
Епідемія на Буковині: виявили ще 56 заражених
Епідемія на Буковині не вщухає: в ОДА озвучили сумну статистику
Останні новини
01:10
На Житомирщині зафіксували незначне збільшення випадків COVID-19
00:36
ФотоПоліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині
00:16
Коронавірус не відступає з Буковини: за день 48 нових випадків
23:51
фото, відеоСтоп культурний карантин: сотні прожекторів освічують небо над містами
23:34
Лукашенко заявляє, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність на пневмонії
22:53
фотоНа Львівщині чоловік погрожує підірвати ресторан: поліція веде перемовини
22:32
Сербія відкриє кордон з чотирма країнами
22:20
Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту
21:54
Понад 1700 заражених COVID-19 військових нарахували в Росії
21:38
Новини 12 травня: продовження карантину, коронавірус у Пєскова
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!