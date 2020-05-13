Коронавирус не отступает из Буковины: за день 48 новых случаев

В Черновицкой области 12 мая подтвердили 48 новых заражений коронавирусом. Всего же на Буковине зарегистрировали 2444 случаев.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 12 мая, официально подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек".

Детали: По словам Осадчука, область остается лидером по числу летальных случаев от заболевания.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.

За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.