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Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині

Середа, 13 травня 2020, 00:36
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині

Силовики затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранатою ресторан у місті Винники, що на Львівщині. Постраждалих внаслідок спецоперації немає.

Джерело: повідомлення поліції Львівської області 

Деталі: Затриманим виявився 27-річний львів’янин. Спецоперація тривала близько 3 годин: зайшов чоловік до ресторану о 19:30, а о 22:40 вже був затриманий. Водночас при собі чоловік не мав зброї та боєприпасів. 

 

На місці події, окрім поліції, працювали вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники.

Перемовини із зловмисником проводив особисто очільник поліції Львівщини Василь Віконський. 

 

Наразі за фактом події слідчі відкрили провадження за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

Львів’янину загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Що передувало:  12 травня близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов чоловік, який заявив, що має гранату, та може її підірвати. На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли.

Українська правда
Теми: Львівщинакриміналполіція
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