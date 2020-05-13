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Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине

Среда, 13 мая 2020, 00:36

Силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой ресторан в городе Винники, что на Львовщине. Пострадавших в результате спецоперации нет.

Источник: сообщение полиции Львовской области

Детали: Задержанным оказался 27-летний львовянин. Спецоперация длилась около 3 часов: зашел человек в ресторан в 19:30, а в 22:40 уже был задержан. Вместе с тем при себе он не имел оружия или боеприпасов.

 

На месте происшествия, кроме полиции, работали взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Переговоры со злоумышленником проводил лично глава полиции Львовщины Василий Виконский.

 

По факту происшествия следователи открыли производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Львовянину грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Что предшествовало: 12 мая около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел мужчина, который заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли.

Украинская правда
Темы: Львовщинакриминалполиция


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