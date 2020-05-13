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На Житомирщині зафіксували незначне збільшення випадків COVID-19

Середа, 13 травня 2020, 01:10
На Житомирщині зафіксували незначне збільшення випадків COVID-19

12 травня у Житомирській області зареєстрували 5 нових випадків зараження коронавірусом. Усього в області виявили 530 інфікувань.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Дослівно: "Станом на 23:00, за результатами лабораторного дослідження 188 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 5 осіб, 23 повторних проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі".

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Деталі: У Житомирі коронавірус діагностували у 183 осіб, у Коростені – у 99, у Бердичеві – у 92 людей.

Наразі побороли хворобу 67 людей.

Що передувало: За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.

ВІДЕО ДНЯ

За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда
Теми: Житомирщинакоронавірус
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