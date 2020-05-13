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На Житомирщине зафиксировали незначительное увеличение случаев COVID-19

Среда, 13 мая 2020, 01:10

12 мая в Житомирской области зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области обнаружили 530 случаев.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Дословно: "По состоянию на 23:00, по результатам лабораторного исследования 188 проб, количество больных COVID-19 выросло на 5 человек, 23 повторных пробы уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме".

Детали: В Житомире коронавирус диагностировали у 183 человек, в Коростене – у 99, в Бердичеве – у 92 человек.

Сейчас побороли болезнь 67 человек.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.

За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

Украинская правда
Темы: Житомирская областькоронавирус


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