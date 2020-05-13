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За добу у світі на 85 тисяч зросло число випадків COVID-19

Середа, 13 травня 2020, 04:30
За добу у світі на 85 тисяч зросло число випадків COVID-19

12 травня від коронавірусу померли 5320 хворих, усього ж цього дня виявили 85 335 випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше нових випадків підтвердили у США – 22 802.

Майже у два рази менше заражень виявили у Росії – 10 899. У Бразилії підтвердили 8459 випадків інфікування, в Індії – 3524, у Великій Британії – 3403, у Перу – 3237 та майже 2 тисячі у Саудівській Аравії.

Загалом у світі за час пандемії діагностували 4 мільйони 337 тисяч випадків, із яких вилікувались майже 1 мільйон 600 тисяч осіб. Жертвами хвороби стали понад 292 тисячі людей.

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Нагадаємо:

  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19.
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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