За добу у світі на 85 тисяч зросло число випадків COVID-19

12 травня від коронавірусу померли 5320 хворих, усього ж цього дня виявили 85 335 випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше нових випадків підтвердили у США – 22 802.

Майже у два рази менше заражень виявили у Росії – 10 899. У Бразилії підтвердили 8459 випадків інфікування, в Індії – 3524, у Великій Британії – 3403, у Перу – 3237 та майже 2 тисячі у Саудівській Аравії.

Загалом у світі за час пандемії діагностували 4 мільйони 337 тисяч випадків, із яких вилікувались майже 1 мільйон 600 тисяч осіб. Жертвами хвороби стали понад 292 тисячі людей.

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