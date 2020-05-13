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За сутки в мире на 85 тысяч возросло число случаев COVID-19

Среда, 13 мая 2020, 04:30
За сутки в мире на 85 тысяч возросло число случаев COVID-19

12 мая от коронавируса умерли 5320 больных, всего же в этот день обнаружили 85 335 случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего новых случаев подтвердили в США – 22 802.

Почти в два раза меньше заражений обнаружили в России – 10 899. В Бразилии подтвердили 8459 случаев инфицирования, в Индии – 3524, в Великобритании – 3403, в Перу – 3237 и почти 2000 в Саудовской Аравии.

Всего в мире за время пандемии диагностировали 4 миллиона 337 тысяч случаев, из которых вылечились почти 1 миллион 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали более 292 тысяч человек.

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Напомним:

  • За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.
  • За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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