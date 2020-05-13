Все разделы
Укр / Рус

За сутки в мире на 85 тысяч возросло число случаев COVID-19

Среда, 13 мая 2020, 04:30

12 мая от коронавируса умерли 5320 больных, всего же в этот день обнаружили 85 335 случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего новых случаев подтвердили в США – 22 802.

Почти в два раза меньше заражений обнаружили в России – 10 899. В Бразилии подтвердили 8459 случаев инфицирования, в Индии – 3524, в Великобритании – 3403, в Перу – 3237 и почти 2000 в Саудовской Аравии.

Всего в мире за время пандемии диагностировали 4 миллиона 337 тысяч случаев, из которых вылечились почти 1 миллион 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали более 292 тысяч человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.
  • За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

обновленоУ Криклия сообщили, что через 10 дней будут возобновлять работу транспорта, а затем "передумали"

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

дополнено Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы

Все главные новости...
коронавирус
На Житомирщине зафиксировали незначительное увеличение случаев COVID-19
Коронавирус не отступает из Буковины: за день 48 новых случаев
Более 1700 зараженных COVID-19 военных насчитали в России
Последние новости
04:30
За сутки в мире на 85 тысяч возросло число случаев COVID-19
03:20
Трамп будет держаться на расстоянии от вице-президента из-за COVID-19
02:31
ФотоИз Турции эвакуируют более сотни украинцев
01:52
В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ
01:10
На Житомирщине зафиксировали незначительное увеличение случаев COVID-19
00:36
ФотоПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине
00:16
Коронавирус не отступает из Буковины: за день 48 новых случаев
23:51
фото, видеоСтоп культурный карантин: сотни прожекторов освещают небо над городами
23:34
Лукашенко заявляет, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией
22:53
фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!