Канада співпрацюватиме із Китаєм для розробки вакцини від коронавірусу

Національний дослідницький центр Канади почав співпрацювати із китайською компанією, де вакцина від коронавірусу проходить клінічні випробування.

Джерело: CNN

Деталі: Китайська компанія CanSino Biologics Inc одна з перших у світі, де вакцина перебуває на стадії клінічних випробувань.

За словами президента Національної дослідницької ради Канади Йена Стюарта, на цю вакцину покладають великі надії.

Якщо відповідні органи Китаю дозволять, то дослідницький центр Канади збільшить виробництво вакцини у Монреалі (Канада). Після цього китайська компанія подасть документи на проведення клінічних випробувань на людях в канадському регуляторі медичних засобів.

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