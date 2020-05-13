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Канада будет сотрудничать с Китаем для разработки вакцины от коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 05:26
Канада будет сотрудничать с Китаем для разработки вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр Канады начал сотрудничать с китайской компанией, где вакцина от коронавируса проходит клинические испытания.

Источник: CNN

Детали: Китайская компания CanSino Biologics Inc одна из первых в мире, где вакцина находится на стадии клинических испытаний.

По словам президента Национального исследовательского совета Канады Йена Стюарта, на эту вакцину возлагают большие надежды.

Если соответствующие органы Китая разрешат, то исследовательский центр Канады увеличит производство вакцины в Монреале (Канада). После этого китайская компания подаст документы на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе медицинских средств.

Читать больше: Когда будет вакцина от коронавируса и получит ли ее Украина

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Напомним:

  • Во время видеоконференции, организованной для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 млрд евро.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусКанадаКитай
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