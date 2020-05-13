Все разделы
Укр / Рус

Канада будет сотрудничать с Китаем для разработки вакцины от коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 05:26

Национальный исследовательский центр Канады начал сотрудничать с китайской компанией, где вакцина от коронавируса проходит проходит клинические испытания.

Источник: CNN

Детали: Китайская компания CanSino Biologics Inc одна из первых в мире, где вакцина находится на стадии клинических испытаний.

По словам президента Национального исследовательского совета Канады Йена Стюарта, на эту вакцину возлагают большие надежды.

Если соответствующие органы Китая разрешат, то исследовательский центр Канады увеличит производство вакцины в Монреале (Канада). После этого китайская компания подаст документы на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе медицинских средств.

Читать больше: Когда будет вакцина от коронавируса и получит ли ее Украина

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Напомним:

  • Во время видеоконференции, организованной для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 млрд евро.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусКанадаКитай


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры

обновленоУ Криклия сообщили, что через 10 дней будут возобновлять работу транспорта, а затем "передумали"

Врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 в Кривом Роге – горсовет

Нападения на медиков в Киеве: избит водитель "скорой", ограблены сотрудницы медцентра

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

дополнено Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы

Все главные новости...
вакцинация
Джонсон говорит, что сложно гарантировать создание вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса собрали 7,4 млрд евро – Еврокомиссия
Главные новости четверга и ночи: вакцина от коронавируса, количество заражений COVID-19
Последние новости
04:30
За сутки в мире на 85 тысяч возросло число случаев COVID-19
03:20
Трамп будет держаться на расстоянии от вице-президента из-за COVID-19
02:31
ФотоИз Турции эвакуируют более сотни украинцев
01:52
В Конгрессе США призывают ввести новые санкции против РФ
01:10
На Житомирщине зафиксировали незначительное увеличение случаев COVID-19
00:36
ФотоПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан на Львовщине
00:16
Коронавирус не отступает из Буковины: за день 48 новых случаев
23:51
фото, видеоСтоп культурный карантин: сотни прожекторов освещают небо над городами
23:34
Лукашенко заявляет, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией
22:53
фотоВо Львовской области мужчина угрожает взорвать ресторан: полиция ведет переговоры
Все новости...