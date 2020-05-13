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США не будуть використовувати російські апарати ШВЛ

Середа, 13 травня 2020, 07:21

Російські апарати штучної вентиляції легень, які, можливо стали причиною пожеж у російських лікарнях, не використовувались у США та будуть вилучені.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням Агенції із надзвичайних ситуацій США, отримані із Росії апарати мають точно таку ж модель як і ті, які, можливо, забрали життя шістьох осіб під час пожеж у російських лікарнях. 

"У якості превентивних заходів штати повертають апарати ШВЛ до Агенції", – йдеться у повідомленні.

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Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ
  • "дуже милими".Держдепартамент США повідомляє, що російські медтехніка та засоби захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою" для США, насправді були придбані американською стороною.

Українська правда
Теми: СШАРосіямедицина


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