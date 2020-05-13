США не будуть використовувати російські апарати ШВЛ

Російські апарати штучної вентиляції легень, які, можливо стали причиною пожеж у російських лікарнях, не використовувались у США та будуть вилучені.

Джерело: Reuters

Деталі: За повідомленням Агенції із надзвичайних ситуацій США, отримані із Росії апарати мають точно таку ж модель як і ті, які, можливо, забрали життя шістьох осіб під час пожеж у російських лікарнях.

"У якості превентивних заходів штати повертають апарати ШВЛ до Агенції", – йдеться у повідомленні.

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