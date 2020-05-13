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Укр / Рус

США не будут использовать российские аппараты ИВЛ

Среда, 13 мая 2020, 07:21

Российские аппараты искусственной вентиляции легких, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах, не использовались в США и будут изъяты.

Источник: Reuters

Детали: По сообщению Агентства по чрезвычайным ситуациям США, полученные из России аппараты имеют точно такую же модель как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.

"В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство", – говорится в сообщении.

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Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".
  • Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью" для США, на самом деле были приобретены американской стороной.

Украинская правда
Темы: СШАРосcиямедицина


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