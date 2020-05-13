США не будут использовать российские аппараты ИВЛ

Российские аппараты искусственной вентиляции легких, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах, не использовались в США и будут изъяты.

Источник: Reuters

Детали: По сообщению Агентства по чрезвычайным ситуациям США, полученные из России аппараты имеют точно такую же модель как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.

"В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство", – говорится в сообщении.

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