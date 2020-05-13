США не будут использовать российские аппараты ИВЛ
Среда, 13 мая 2020, 07:21
Российские аппараты искусственной вентиляции легких, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах, не использовались в США и будут изъяты.
Источник: Reuters
Детали: По сообщению Агентства по чрезвычайным ситуациям США, полученные из России аппараты имеют точно такую же модель как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.
"В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство", – говорится в сообщении.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".
- Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью" для США, на самом деле были приобретены американской стороной.
Украинская правда