Тищенко розповів про амбіції мера

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що рішення про кандидата в мери Києва буде приймати партія, але у нього немає конкурентів.

Джерело: інтерв’ю УП "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Пряма мова: "Я - корінний киянин. Мені знайомі проблеми не з чуток, я їх чіпаю руками, я їх відчуваю на запахи. Ці смітники, ці проблеми зі сміттям, ці корупційні скандали, які просто як ракова пухлина пронизали все київське життя.

Але рішення приймає в першу чергу команда. Я - народний депутат, я працюю сьогодні в парламенті і встигаю бути ще звичайною зрозумілою людиною. Я ще й батько. У мене ще є дружина, у мене є двоє дітей, двоє синів. Тому сьогодні я такий, знаєте... (робить паузу) Я киянин, одним словом".

Деталі: Тищенко не відповів на питання, чи є в "Слузі народу" кандидат від партії на крісло мера Києва. Нардеп лише сказав, що у нього є пряме розуміння, як розвиватися столиці: "Я знаю про Київ все не з чуток. Я знаю кожну вулицю, і мене в Києві знають всі".

За його словами, рішення про кандидата буде приймати партія: "Я готовий прийняти пропозицію, якщо мені повірить партія і якщо мені повірять кияни".

Він також запевнив, що не балотуватиметься на виборах міського голови як самовисуванець: "Я командна людина, я командний гравець. Я прийшов в команду з президентом і рішення команди не обговорюю".

За словами Тищенко, в партії у нього немає конкурентів на мерське крісло: "У мене немає конкурентів, не доросли вони ще до конкуренції зі мною".

Нардеп також розповів, як в "Слузі народу" готуються до місцевих виборів: "Ми розробляємо в команді концепцію, скоро ви про неї почуєте. Ми розгортаємо сьогодні у всіх регіонах штаби при тісній співпраці і з депутатами-мажоритарниками, і з місцевими штабами".

Пряма мова: "У Києві міський штаб очолюю я і відповідаю за комунікацію центральної влади з Києвом. Кампанією займаємося ми разом з Олександром Корнієнко, тому я впевнений в нашій перемозі.

Корнієнко - центр сили. До нього стікається вся інформація, він відповідає за всю країну. Фактично всі регіональні штаби він курує. А в Києві ми з ним тісно співпрацюємо і виробляємо стратегічні концепції".

Тищенко також додав, що концепція партії не зміниться, а меседж "Зробимо їх разом" - це головна філософія команди.

У відповідь на питання, кого зараз спробують "зробити" "Слуги народу", нардеп ще раз відповів, що він киянин і його цікавлять проблеми столиці.