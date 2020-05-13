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Тищенко рассказал о амбициях мэра

Среда, 13 мая 2020, 10:36

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что решение о кандидате в мэри Киева будет принимать партия, но у него нет конкурентов. 

Источник: интервью УП "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"

Прямая речь: "Я – коренной киевлянин. Мне знакомы проблемы не понаслышке, я их трогаю руками, я их чувствую на запахи. Эти мусорники, эти проблемы с мусором, эти коррупционные скандалы, которые просто как раковая опухоль пронизали всю киевскую жизнь. 

Но решение принимает в первую очередь команда. Я – народный депутат, я работаю сегодня в парламенте и успеваю быть еще обычным понятным человеком. Я еще и отец. У меня еще есть жена, у меня есть двое детей, двое сыновей. Поэтому сегодня я такой, знаете… (делает паузу) Я киевлянин, одним словом".

Детали: Тищенко не ответил на вопрос, есть ли в "Слуге народа" кандидат от партии на кресло мэра Киева. Нардеп лишь сказал, что у него есть прямое понимание, как развиваться Киеву: "Я знаю о Киеве все не понаслышке. Я знаю каждую улицу, и меня в Киеве знают все". 

По его словам, решение о кандидате будет принимать партия: "Я готов принять предложение, если мне поверит партия и если мне поверят киевляне". 

Он также уверил, что не будет баллотироваться на выборах городского главы как самовыдвиженец: "Я командный человек, я командный игрок. Я пришел в команду с президентом и решение команды не обсуждаю". 

По словам Тищенко, в партии у него нет конкурентов на мэрское кресло: "У меня нет конкурентов, не доросли они еще до конкуренции со мной".

Нардеп также рассказал, как в "Слуге народа" готовятся к местным выборам: "Мы разрабатываем в команде концепцию, скоро вы о ней услышите. Мы разворачиваем сегодня во всех регионах штабы при тесном сотрудничестве и с депутатами-мажоритарщиками, и с местными штабами".

Прямая речь: "В Киеве городской штаб возглавляю я и отвечаю за коммуникацию центральной власти с Киевом. Кампанией занимаемся мы вместе с Александром Корниенко, поэтому я уверен в нашей победе.

Корниенко – центр силы. К нему скапливается, стекается вся информация, он отвечает за всю страну. Фактически все региональные штабы он курирует. А в Киеве мы с ним тесно сотрудничаем и вырабатываем стратегические концепции".

Тищенко также добавил, что концепция партии не поменяется, а месседж "Зробимо їх разом" – это главная философия команды.

В ответ на вопрос, кого сейчас попытаются "зробити" "Слуги народа", нардеп еще раз ответил, что он киевлянин и его интересуют проблемы столицы.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыКиев


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