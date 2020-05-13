Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тищенко рассказал о амбициях мэра

Среда, 13 мая 2020, 10:36
Тищенко рассказал о амбициях мэра

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что решение о кандидате в мэри Киева будет принимать партия, но у него нет конкурентов. 

Источник: интервью УП "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"

Прямая речь: "Я – коренной киевлянин. Мне знакомы проблемы не понаслышке, я их трогаю руками, я их чувствую на запахи. Эти мусорники, эти проблемы с мусором, эти коррупционные скандалы, которые просто как раковая опухоль пронизали всю киевскую жизнь. 

Но решение принимает в первую очередь команда. Я – народный депутат, я работаю сегодня в парламенте и успеваю быть еще обычным понятным человеком. Я еще и отец. У меня еще есть жена, у меня есть двое детей, двое сыновей. Поэтому сегодня я такой, знаете… (делает паузу) Я киевлянин, одним словом".

Детали: Тищенко не ответил на вопрос, есть ли в "Слуге народа" кандидат от партии на кресло мэра Киева. Нардеп лишь сказал, что у него есть прямое понимание, как развиваться Киеву: "Я знаю о Киеве все не понаслышке. Я знаю каждую улицу, и меня в Киеве знают все". 

По его словам, решение о кандидате будет принимать партия: "Я готов принять предложение, если мне поверит партия и если мне поверят киевляне". 

Он также уверил, что не будет баллотироваться на выборах городского главы как самовыдвиженец: "Я командный человек, я командный игрок. Я пришел в команду с президентом и решение команды не обсуждаю". 

По словам Тищенко, в партии у него нет конкурентов на мэрское кресло: "У меня нет конкурентов, не доросли они еще до конкуренции со мной".

Нардеп также рассказал, как в "Слуге народа" готовятся к местным выборам: "Мы разрабатываем в команде концепцию, скоро вы о ней услышите. Мы разворачиваем сегодня во всех регионах штабы при тесном сотрудничестве и с депутатами-мажоритарщиками, и с местными штабами".

Прямая речь: "В Киеве городской штаб возглавляю я и отвечаю за коммуникацию центральной власти с Киевом. Кампанией занимаемся мы вместе с Александром Корниенко, поэтому я уверен в нашей победе.

Корниенко – центр силы. К нему скапливается, стекается вся информация, он отвечает за всю страну. Фактически все региональные штабы он курирует. А в Киеве мы с ним тесно сотрудничаем и вырабатываем стратегические концепции".

Тищенко также добавил, что концепция партии не поменяется, а месседж "Зробимо їх разом" – это главная философия команды.

В ответ на вопрос, кого сейчас попытаются "зробити" "Слуги народа", нардеп еще раз ответил, что он киевлянин и его интересуют проблемы столицы.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Слуга народа
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: