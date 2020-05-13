Шмигаль: Ми досягаємо плато і піку епідемії, про який говорили

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні йде за помірним сценарієм і країна наближається до піку чи плато, після якого має початися спад нових хворих.

Джерело: виступ прем’єр-міністра під час години уряду у Верховній Раді

Пряма мова Шмигаля: "Пандемія вносить свої корективи в політику країн світу – і ми не є виключенням. Нам з вами потрібно працювати вдвічі ефективніше, ми мусимо ефективно відреагувати на коронавірусну пандемію та продовжити роботу над реформами, яких 28 років чекала Україна та українці. Тепер, щоправда, одне не можна відділити від іншого – і при плануванні змін ми обов’язково маємо врахувати питання пандемії.

Стосовно ситуації загалом: вона у нас розвивається за помірним сценарієм – ми ідем завдяки запровадженню карантину по сценарію Польщі. Він набагато кращий, ніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах…

На жаль, не було ще жодного дня, коли кількість людей, які одужали, перевищила кількість людей, які захворіли. За минулу добу захворіли 402 особи, кількість знижується постійно – це 3,3% від загальної кількості захворілих. Одужало 343 особи. Тобто десь уже ми досягаємо того плато і піку, про який говорили. Загалом кількість захворілих в Україні – 16 425 на сьогодні".

Деталі: На запитання, чи готові ми зараз прийняти 100 тисяч хворих на COVID-19, Шмигаль відповів, що "ми в десятки разів краще підготовлені, ніж два місяці тому", про що свідчить і завантаженість лікарень.

Прем’єр нагадав, що з 11 травня відбулося перше пом’якшення карантину і буде запроваджено адаптивний карантин – регіони зможуть посилювати чи послаблювати обмеження локально.