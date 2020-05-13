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Шмыгаль: Мы достигаем плато и пика эпидемии, о котором говорили

Среда, 13 мая 2020, 10:53

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад новых больных.

Источник: выступление премьер-министра во время часа правительства в Верховной Раде

Прямая речь Шмыгаля: "Пандемия вносит свои коррективы в политику стран мира – и мы не исключение. Нам с вами нужно работать вдвое эффективнее, мы должны эффективно отреагировать на коронавирусную пандемию и продолжить работу над реформами, которых 28 лет ждала Украина и украинцы. Теперь, правда, одно нельзя отделить от другого – и при планировании изменений мы обязательно должны учесть вопросы пандемии.

Что касается ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию – мы идем благодаря введению карантина по сценарию Польши. Он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах...

К сожалению, не было еще ни одного дня, когда бы количество выздоровевших людей превысило количество заболевших. За минувшие сутки заболели 402 человека, количество снижается постоянно – это 3,3% от общего количества заболевших. Выздоровели 343 человека. То есть где-то уже мы достигаем того плато и пика, о котором говорили. В целом количество заболевших в Украине – 16 425 на сегодняшний день".

Детали: На вопрос, готовы ли мы сейчас принять 100 тысяч больных COVID-19, Шмыгаль ответил, что "мы в десятки раз лучше подготовлены, чем два месяца назад", о чем свидетельствует и загруженность больниц.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияШмыгаль


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