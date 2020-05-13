На Донбасі поранили військового

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, внаслідок обстрілів один український захисник отримав осколкове поранення.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "13 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройних формувань Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил, що на Луганському напрямку.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу".

Деталі: На провокації бойовиків військові дали жорстку відповідь: "Вогнем із штатного озброєння українські військовослужбовці рішуче подавили ворожу активність".

Наразі втрати противника уточнюються.