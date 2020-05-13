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На Донбассе ранили военного

Среда, 13 мая 2020, 11:36

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, в результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "13 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженных формирований Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил, на Луганском направлении.

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь".

Детали: На провокации боевиков военные дали жесткий ответ: "Огнем с штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность".

Сейчас потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна


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