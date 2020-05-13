На Донбассе ранили военного
На Луганском направлении боевики обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, в результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "13 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженных формирований Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил, на Луганском направлении.
В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь".
Детали: На провокации боевиков военные дали жесткий ответ: "Огнем с штатного вооружения украинские военнослужащие решительно подавили вражескую активность".
Сейчас потери противника уточняются.