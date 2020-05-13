Очільник Нацгвардії вилікувався від коронавірусу
Командувач Національної гвардії генерал-лейтенант Микола Балан вилікувався від коронавірусу та вже приступив до виконання службових обов’язків.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно: "Від сьогодні генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов’язків. Своєю чергою, він подякував медичним працівникам за їхню професійну роботу, а також за щоденний внесок у боротьбу із поширенням COVID-19 та лікування громадян".
Деталі: Відзначається, що контрольні та повторні тести Балана показали негативні результати.
Станом на 9 ранку 13 травня в Національній гвардії є 28 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
На лікуванні знаходяться 19 військовослужбовців, одужало 9, на самоізоляції знаходяться 147. Летальних випадків в НГУ немає.
Нагадаємо:
- 17 квітня у командувача Національної гвардії генерал-лейтенанта Миколи Балана підтвердили позитивний тест на коронавірус.