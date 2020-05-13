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Глава Нацгвардии вылечился от коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 11:49

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан вылечился от коронавируса и уже приступил к выполнению служебных обязанностей.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан".

Детали: Отмечается, что контрольные и повторные тесты Балана показали отрицательные результаты.

По состоянию на 9 утра 13 мая в Национальной гвардии есть 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

На лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147 человек. Летальных случаев в НГУ нет.

Напомним:

  • 17 апреля у командующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили положительный тест на коронавирус.

Украинская правда
Темы: НацгвардиякоронавирусCovid-2019


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