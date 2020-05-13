Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Нацгвардии вылечился от коронавируса

Среда, 13 мая 2020, 11:49
Глава Нацгвардии вылечился от коронавируса

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан вылечился от коронавируса и уже приступил к выполнению служебных обязанностей.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан".

Детали: Отмечается, что контрольные и повторные тесты Балана показали отрицательные результаты.

По состоянию на 9 утра 13 мая в Национальной гвардии есть 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

На лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147 человек. Летальных случаев в НГУ нет.

Напомним:

  • 17 апреля у командующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили положительный тест на коронавирус.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НацгвардиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Нацгвардия
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Убегали так, что за ранеными тянулись бинты: Нацгвардейцы показали, как уничтожают врага
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: