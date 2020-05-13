Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро

Середа, 13 травня 2020, 12:22
Під Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро
"Укрінформ"

Під будівлею Кабінету міністрів зібралися кількасот протестувальників, які вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні.

Джерело: "Укрінформ", пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Підприємці вимагають від уряду послабити умови карантину, зокрема дозволити міжміські автобусні пасажирські перевезення, запустити метро та повноцінно відновити роботу громадського транспорту".

 

Деталі: За словами протестувальників, після послаблення карантинних обмежень громадяни не мають можливості дістатися на роботу.

Біля будівлі Кабміну чергують працівники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії.

У поліції пояснили, що у центральній частині столиці запланували проведення кількох акцій. Тож, аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки.

 

Крім того, у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі Києва.

Поліцейські закликали організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

 

Нагадаємо: 

  • Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівтранспортУкраїнакарантинКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: