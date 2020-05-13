Під Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро
Під будівлею Кабінету міністрів зібралися кількасот протестувальників, які вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні.
Джерело: "Укрінформ", пресслужба поліції Києва
Дослівно: "Підприємці вимагають від уряду послабити умови карантину, зокрема дозволити міжміські автобусні пасажирські перевезення, запустити метро та повноцінно відновити роботу громадського транспорту".
Деталі: За словами протестувальників, після послаблення карантинних обмежень громадяни не мають можливості дістатися на роботу.
Біля будівлі Кабміну чергують працівники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії.
У поліції пояснили, що у центральній частині столиці запланували проведення кількох акцій. Тож, аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці посилили заходи безпеки.
Крім того, у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями у центрі Києва.
Поліцейські закликали організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
Нагадаємо:
- Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.