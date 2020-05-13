Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня

Середа, 13 травня 2020, 12:11
Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Джерело: Кличко на онлайн-пресконференції 13 травня

Пряма мова: "Я звертаюсь до уряду – після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 – це п'ятниця, а потім два вихідних), дозволити відновити роботу метро в столиці.

Метро має відкритися для роботи в звичному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці".

Деталі: При цьому Кличко додав, що звичайно, він буде дивитись на ситуацію із розповсюдженням вірусу, але сподівається, що "вона не погіршиться".

Мер також проти запровадження спецперепусток для проїзду в метро, бо це лише "створить величезні натовпи". Він підкреслив, що метро має працювати у звичайному режимі.  

Водночас Кличко закликав киян не кататися, як це було до пандемії, а бути відповідальними: дотримуватися дистанції, носити маски, рукавички і їздити тільки на роботу або в нагальних справах.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.
  • За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти. 
  • Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкарантинметрокоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: