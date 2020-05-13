Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.
Джерело: Кличко на онлайн-пресконференції 13 травня
Пряма мова: "Я звертаюсь до уряду – після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 – це п'ятниця, а потім два вихідних), дозволити відновити роботу метро в столиці.
Метро має відкритися для роботи в звичному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці".
Деталі: При цьому Кличко додав, що звичайно, він буде дивитись на ситуацію із розповсюдженням вірусу, але сподівається, що "вона не погіршиться".
Мер також проти запровадження спецперепусток для проїзду в метро, бо це лише "створить величезні натовпи". Він підкреслив, що метро має працювати у звичайному режимі.
Водночас Кличко закликав киян не кататися, як це було до пандемії, а бути відповідальними: дотримуватися дистанції, носити маски, рукавички і їздити тільки на роботу або в нагальних справах.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Передісторія:
- В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.
- За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти.
- Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).