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Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня

Середа, 13 травня 2020, 12:11

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням відновити роботу метрополітену з 25 травня.

Джерело: Кличко на онлайн-пресконференції 13 травня

Пряма мова: "Я звертаюсь до уряду – після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 – це п'ятниця, а потім два вихідних), дозволити відновити роботу метро в столиці.

Метро має відкритися для роботи в звичному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці".

Деталі: При цьому Кличко додав, що звичайно, він буде дивитись на ситуацію із розповсюдженням вірусу, але сподівається, що "вона не погіршиться".

Мер також проти запровадження спецперепусток для проїзду в метро, бо це лише "створить величезні натовпи". Він підкреслив, що метро має працювати у звичайному режимі.  

Водночас Кличко закликав киян не кататися, як це було до пандемії, а бути відповідальними: дотримуватися дистанції, носити маски, рукавички і їздити тільки на роботу або в нагальних справах.

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Передісторія: 

  • В Україні 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з епідемією коронавірусу. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.
  • За останню добу, 12 травня, на COVID-19 в Україні захворіли 402 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 14 хворих, одужали 343 пацієнти. 
  • Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 1 130 – діти, 3 208 – медики. Від ускладнень померли 439 людей (з них 23 медпрацівники), а одужали 3 716 пацієнтів (з них 935 медпрацівників).

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкарантинметрокоронавірус


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