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Под Кабмином требуют разрешить движение транспорта и открыть метро

Среда, 13 мая 2020, 12:22
Под Кабмином требуют разрешить движение транспорта и открыть метро
"Укринформ"

Под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.

Источник: "Укринформ", пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Предприниматели требуют от правительства ослабить условия карантина, в частности разрешить междугородные автобусные пассажирские перевозки, запустить метро и полноценно восстановить работу общественного транспорта".

 

Детали: По словам протестующих, после ослабления карантина граждане не имеют возможности добраться на работу.

Возле здания Кабмина дежурят работники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии.

В полиции пояснили, что в центральной части столицы запланировали проведение нескольких акций. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности.

 

Кроме того, в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.

Полицейские призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

 

Напомним:

  • Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

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Темы: Кабинет министровтранспортУкраинакарантинКиев
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