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Рада повернеться до нормальної роботи 18 травня

Середа, 13 травня 2020, 13:48
Рада повернеться до нормальної роботи 18 травня

Верховна Рада ухвалила повернутися до звичного режиму своєї роботи з 18 травня.

Джерело: голосування за проєкт постанови про організацію роботи Верховної Ради (№3434)

Деталі: 251 народний депутат підтримав це рішення

Деталі: Нардепи визнали таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" від 17 березня 2020 року (№ 534-IX).

З 18 травня Верховна Рада працюватиме відповідно до календарного плану, затвердженого 16 січня.

Ця постанова набуде чинності з 17 травня.

Опозиційні депутати заявляли, що влада демонструє подвійні стандарти цією постановою, адже парламент 18 травня повернеться до регулярної роботи, а країна ще щонайменше тиждень буде на карантині.

Спікер парламенту Дмитро Разумков наголосив, що Верховна Рада не припиняла роботу, а лише змінювала формат роботи – а тепер частіше буде проводити пленарні засідання.

Пряма мова Разумкова після голосування: "Вітаю з 18 числа зі звичним для нас режимом роботи".

Цьому передувало: 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання на час коронавірусного карантину й перенесла 5 парламентських слухань, запланованих на період із 18 березня до 18 травня.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Радакарантин
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